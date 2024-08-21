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Три человека погибли в ДТП с автобусом в Пружанском районе
В Пружанском районе в ДТП погибли три человека. Об этом сообщает БЕЛТА.
Авария случилась 21 августа примерно в 7.15. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу и столкнулся с автобусом MAЗ, который ехал по главной. От удара автобус опрокинулся. В салоне находились 12 человек.
В результате ДТП погиб водитель Mercedes и два пассажира автобуса. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.
Фото: МВД
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