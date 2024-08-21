Три человека погибли в ДТП с автобусом в Пружанском районе

В Пружанском районе в ДТП погибли три человека. Об этом сообщает БЕЛТА.



Авария случилась 21 августа примерно в 7.15. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу и столкнулся с автобусом MAЗ, который ехал по главной. От удара автобус опрокинулся. В салоне находились 12 человек.

