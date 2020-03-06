Три десятка человек получили от Президента почетные звания, ордена и погоны

В эти дни накануне праздника весны теплые слова адресованы любящим и заботливым белорусским женщинам. 8 Марта во Дворце Независимости наступило немного раньше. Здесь чествовали многодетных матерей - тех, кто добился успехов вне материнской профессии, и не только. Ведь чтобы украсить мир, бесспорно, нужна прекрасная половина, а вот чтобы его сохранить, необходимы крепкие плечи. Потому вполне закономерно, что в Зале госнаград сегодня собрались и мужчины - элита силовых структур. По уже доброй традиции лучших из лучших Александр Лукашенко отмечает вместе - своего рода демонстрируя, во-первых, гендерное равенство, а во-вторых, приверженность Беларуси к традиционным ценностям.Почетные звания, ордена и погоны сегодня получили три десятка человек. Без сомнений, их достижения вдохновят на новые свершения. Вероника Бута о тех, кем гордится страна.





Праздник весны и мужества

Успешные и красивые. Сегодня они - герои сюжетов на всех телеканалах страны. Заслуженно! И ответственно. Каждый из них, безусловно, старается скрыть волнение, особенно дамы. Но рядом всегда плечо настоящих мужчин. Вместе можно и горы свернуть!

Конечно, горы покорять, по крайней мере сегодня, гостям уж точно не придется. 6 марта для них станет небольшим праздником в их личном календаре. Праздником, к которому шли десятилетиями. Праздником, к которому шли по зову сердца и совести.

Но, по закону жанра, сперва - пролог. Знакомство с героями и местом действий. Гости, конечно, побывают во Дворце Независимости везде, финальной же точкой маршрута (и кульминацией праздника) станет один из самых торжественных залов - Зал госнаград. Несколько раз в году здесь собираются те, чьи труды прославляют Родину.

Сегодня исключительно в их честь музыку исполняет Президентский оркестр. И меньшего внимания они, поверьте, не заслуживают. Когда люди отдают все силы выбранному делу - спасают жизни, идут на новые спортивные рекорды, воспитывают чужих детей, как своих, или, например, уверены, что звонкий смех малышей должен разноситься из всех уголков квартиры. Триумф у каждого свой... И эти награды - как небольшое напоминание: страна гордится теми, кто дает поводы для этой гордости.

Виктория еще с детства знала: она станет стоматологом. А вот то, что судьба припасла для нее счастье в шестеро малышей, даже предположить не могла. Намекала разве что прабабушка - она тоже вырастила шестерых. Все лучшее, конечно, детям. 9 лет назад - тогда еще не таким большим семейством, но коллегиально - приняли решение переехать в деревню. Мама-доктор знает: здоровье (особенно детское) - превыше всего.

Их будни серыми точно не назовешь! И когда в рабоче-бытовой суете жизнь, кажется, переворачивается с ног на голову, вечер за чашкой чая в кругу большой семьи снова все расставляет на свои места. Сегодняшний ужин, хочется верить, Виктории самой готовить не пришлось. Мама заслужила праздник.

Президент вручил госнаграды и погоны

Возможно, впечатлившись большой телевизионной семьей - а Ольга между декретами создает образы ведущих АТН - не задумываясь, примерила на себя образ многодетной мамы. Шестеро! И это, возможно, не предел. Когда в семье настоящая любовь - о количестве не думаешь.

Глядя на этих прекрасных дам, сложно представить, что они - многодетные мамы. Каждая из них - героиня. Воспитать пятеро или шестеро малышей - это достойно уважения! А для кого-то и своих детей мало - они находят себя в педагогике. За наше будущее поколение с такими людьми и таким воспитанием волноваться точно не стоит. С такими мужчинами, как Олег, о нашем завтра можно не волноваться.

Эти кадры сделаны летом прошлого года. Витебский район. Авария грузового поезда. И все бы было не так страшно, если бы в цистернах не перевозили пропан - другими словами, газ. Без цвета и запаха. Обнаружить утечку почти невозможно. Малейшее неверное решение спасателей - и все вокруг взлетело бы на воздух. Домой Олег вернулся спустя почти двое суток - когда безопасности ничего не угрожало. О том, кто именно рисковал своей жизнью ради жизней других, его семья узнала лишь пару дней назад - когда сообщили, что во Дворце Независимости спасателя ждет орден "За личное мужество".

Во Дворце Независимости три десятка гостей, чье призвание - украшать мир и его защищать. Здесь нет места слабости, нерешительности и страху. Здесь есть лишь место женственности и мужеству. Здесь есть место ответственности за семью, за свое дело, за суверенитет и оборону страны.

Ордена и нагрудные знаки украсили парадные мундиры и праздничные наряды

Этот образ дополнили светящиеся от счастья глаза и искренние улыбки на лицах. Конечно, сегодняшние герои вряд ли жили этим моментом, да и награды и звания, скорее, не были самоцелью. Это приятный бонус - их труд замечен и оценен.