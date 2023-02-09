Три десятка станций страны в ваших руках - в Беларуси запустили национальный радиоплеер

Теперь в ваших руках сразу три десятка радиостанций страны. В Беларуси запустили национальный радиоплеер. Легальная платформа в работе впервые и делает радио для слушателя максимально доступным. Достаточно скачать приложение или зайти на сайт, и все волны - от классики до шансона - в одном океане. Только переключай или не переключай - решать слушателю. Инициатива - от Ассоциации индустрии радиовещания. Сколько стоит такой комфортный серфинг по FM-волнам? Национальный радиоплеер включает прямо сейчас Лидия Заблоцкая.

127 лет - в статусе самого надежного. Не смещая фокус зрения от происходящего вокруг, можно всегда быть в курсе событий и в ритме комфортной музыки.

Пока есть радио, деревни говорят, да и внутри авто своя атмосфера. Белорусская ассоциация индустрии радиовещания решила выйти на новый уровень. Время объединяться. Собрали все радиоточки на одном экране.

Теперь не нужно тратить свои драгоценные минуты жизни, чтобы запускать FM-приемник, там же судорожно "крутить" нужную волну. 31 радиостанция страны в одном приложении. Скачаем. И вот - от мовы до рока, от спектаклей до юмора. Можно слушать везде, где есть интернет.

Впервые в нашей стране совершенно легальная, законная история и, что важно, бесплатная для слушателей. Проект социальный. Чтобы белорусы раз и увидели всю широту белорусского радио, причем в исключительно хорошем качестве.

Максим Угляница,главный директор Первого национального канала Белорусского радио:

Сайт позволяет отфильтровать по вашим интересам волны и оставить не ту одну, что вы слушаете постоянно, а познакомить с новым "эфиром", любимые станции добавить в "Избранное".

Антон Васюкевич,генеральный продюсер Белорусского радио:

И впервые городские и областные радиостанции "заговорили" дальше своих границ! Та же витебская волна теперь может звучать в наушниках слушателя из Бреста или Гродно. Все благодаря медиаплееру.

Национальный медиаплеер решает и извечную проблему "с помехами в дороге". Скоро те "дыры", в которых ваше любимое радио начинает "шуметь" или вовсе пропадать, залатает версия радиоплеера для автомобилей.

Александр Гануш,директор компании-разработчика национального радиоплеера:

За два месяца приложения в действии полсотни комментариев. Люди лайкают.

Елена Орлова,директор радиостанции "Радиус FM":