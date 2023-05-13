Три, два, один! Прием заявок на участие в 3-м сезоне "Фактор.by" открыт!

"Фактор.by" возвращается! Самое рейтинговое музыкальное шоу Беларуси начинает 3-й сезон и объявляет прием онлайн-заявок.

Если ты талантлив, амбициозен, мечтаешь стать звездой и подписать профессиональный контракт, то тебе к нам.

заполни заявку на нашем сайте;

отправь фрагмент своего выступления.

Торопись! Возможно, следующей звездой белорусского шоубизнеса и "Фактор.by" станешь именно ты!