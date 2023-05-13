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Три, два, один! Прием заявок на участие в 3-м сезоне "Фактор.by" открыт!
"Фактор.by" возвращается! Самое рейтинговое музыкальное шоу Беларуси начинает 3-й сезон и объявляет прием онлайн-заявок.
Если ты талантлив, амбициозен, мечтаешь стать звездой и подписать профессиональный контракт, то тебе к нам.
заполни заявку на нашем сайте;
отправь фрагмент своего выступления.
Торопись! Возможно, следующей звездой белорусского шоубизнеса и "Фактор.by" станешь именно ты!
Все подробности - на нашем сайте, в эфире "Беларусь 1" и каналов Белорусского радио, а также в Telegram-канале ATN_NEWS.
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