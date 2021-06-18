Три года лишения свободы за призывы к насилию в отношении сотрудников ОМОН

Три года лишения свободы за призывы к насилию в отношении сотрудников ОМОНа. Прокуратура Гомельской области поддержала обвинение в суде. На скамье подсудимых - 26-летний житель Гомеля. Ему было инкриминировано разжигание социальной вражды.

Несмотря на собранные доказательства и явные улики, в ходе судебного заседания обвиняемый вину не признал, что крайне удивительно, ведь когда мужчина был задержан - он совершенно спокойно рассказал: когда и что сделал.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.



