Три гонки с массовым стартом "За единую Беларусь!" прошли на столичной лыжероллерной трассе в Веснянке

Настоящий спортивный праздник буквально час назад завершился на столичной лыжероллерной трассе в Веснянке. Сразу три гонки с массовым стартом "За единую Беларусь!" - мужская, женская и эстафета - собрали более сотни участников, неравнодушных к судьбе своей страны. Как отмечают лыжники, результат сегодня отходит на второй план. Это как раз тот случай, когда главное - именно участие.

