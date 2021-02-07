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Три гонки с массовым стартом "За единую Беларусь!" прошли на столичной лыжероллерной трассе в Веснянке

Настоящий спортивный праздник буквально час назад завершился на столичной лыжероллерной трассе в Веснянке. Сразу три гонки с массовым стартом "За единую Беларусь!" - мужская, женская и эстафета - собрали более сотни участников, неравнодушных к судьбе своей страны. Как отмечают лыжники, результат сегодня отходит на второй план. Это как раз тот случай, когда главное - именно участие.

Отметим, многие добирались в Веснянку, присоединившись к дружной автоколонне "За единую Беларусь!". Она стартовала от аквапарка "Лебяжий".

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