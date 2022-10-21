Три жизненные истории о том, как главы семейств воспитывают детей без мам

21 октября в Беларуси впервые празднуют День отца. Праздник получил официальный государственный статус наравне с другими семейными торжествами по решению Президента.



Именно в этот день мужчины, которые с гордостью зовутся папами икоторые своим старанием и примером воспитывают будущие поколения, услышат от своих детей поздравления и слова благодарности за заботу. Ведь папы в первую очередь обеспечивают каждому ребенку защиту и уверенность, задают ориентиры в жизни, в то же время не лишены нежности и ласки, что подтверждают три ярких примера работников лесной отрасли. О них рассказывает "Белорусская лесная газета".

Так сложилось, что Сергея Рудинского, Дениса Галузо и Сергея Гривицкого объединяет не только Сморгонский опытный лесхоз, в котором все трое трудятся, но и постигшее горе: каждый из них рано овдовел и взял на себя ответственность за воспитание детей, став в одночасье для них и папой, и мамой.





Сергей Рудинский с детьми

Поддержка без лишних слов

Вот уже пошел седьмой месяц, как скоропостижно ушла из жизни жена Сергея Рудинского. И хоть рана от невосполнимой потери еще свежа, мужчина взял себя в руки и со всей ответственностью занимается детьми, обеспечивая их интересы и достойный быт.

Так, 16-летний Саша учится в профессиональным лицее, за его успехами Сергей Иосифович внимательно следит, как и за настроением сына. 6-летняя Елизавета занимается в районном Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации и нуждается в особом внимании, которым она, к слову, не обделена.

"Она всегда ко мне больше тянулась, - рассказывает Сергей Иосифович. - И я стараюсь, чтобы дочка чувствовала любовь и заботу. Каждое утро отвожу ее в центр, а сына в лицей, а потом еду на работу. Обратно, если не успеваю, помогают бабушки и дедушки, спасибо им за поддержку. С домашними делами помогает справляться техника. В общем, это мелочи. Главное, что мы сплотились и крепко поддерживаем друг друга, заботимся без лишних слов".

"Теперь моя главная задача - поднять детей, дать им ощущение уверенности и пониманиетого, что я всегда буду поддерживать и заботиться о них", - заключил Сергей Рудинский.

И это видно невооруженным глазом - в том, как приобнял сына, с какой заботой вытирал слезки доченьке. Такое не сыграешь. Именно это отношение дает ту невидимую силу детям, с которой они пойдут по жизни.

"Зачем супергерои, если есть папа?!"





Денис Галузо и дочка Серафима

Очень гордится успехами дочки Серафимы Денис Галузо. Мужчина вот уже два года как один занимается ее воспитанием. О девочке он готов говорить постоянно. И немудрено, ведь именно она - главный смысл его жизни.

"Окончила музыкальную школу, сейчас дополнительно занимается по своему будущему профилю, дочка мечтает быть дизайнером, - делится Денис Михайлович. - Конечно, вначале было трудновато, но мы нашли общий язык - и сейчас всехорошо. Живем с ней дружно. Она рано стала самостоятельной. Приятно, что всегда советуется со мной. Справиться можно, главное - понимать свою ответственность".

У отца и дочери трогательные доверительные отношения. Они стараются проводить время вместе: ездят к бабушке, на природу, да и помощь папы с уроками никто не отменял. Особенно гордится Денис Михайлович тем, что дочь ценит его старания. Это подтверждает открытка, подаренная ею на его день рождения со словами: "Зачем супергерои, если есть папа?!"

"Желаю ей достичь поставленной цели и буду помогать, чем смогу, поддерживать за двоих, - подчеркнул отец. - Ведь ее боль - это моя боль, ее радость - моя радость".

"Мой папа самый лучший, я его очень люблю, - говорит 10-классница Серафима. - Я всегда могу поделиться с ним проблемами, а он поможет принять верное решение. Мне никогда не скучно с ним. Он строгий и справедливый. И мне очень хочется, чтобы он был счастливым, здоровым и жил долго-долго".

Помочь воплотить мечты





Сергей Гривицкий и сын Владислав

Сергей Гривицкий уже третий год сам справляется с воспитанием двоих сыновей 16 и 11 лет. Также помогает престарелой матери и содержит хозяйство. Но при этом спокойно и уверенно говорит: "Со всем справляемся. Сыновья у меня понятливые и самостоятельные, с этим мне повезло. Младший Владислав немногословный, как и я, но помощник такой, что говорить ему не надо: и покосить, и попилить, и со мной лес посадить - всегда пожалуйста. Да и учится хорошо. А еще техникой увлекается. Старший Александр уже учится в колледже в Молодечно, приезжает только на выходные да каникулы. Тихий, но всегда стоит на своем. Стараюсь, чтобы у них было всенеобходимое. В общем, мы не словом, а делом друг друга поддерживаем. Сестра мне помогает. Задумок у сыновей много, моя задача по возможности помочь своим трудом эти мечты воплотить в жизнь".

6-классник Влад согласился немного рассказать о себе и семье.

"Хороший у меня папа, мы друзья. Ходим вместе на рыбалку, я ему помогаю во всем. И с братом дружу", - сказал мальчик.

А отец заключил: "Главное -чтобы у сыновей всехорошо сложилось, для этого и живем".