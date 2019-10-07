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Три истории, три победителя в проекте "Поколение.by" сегодня после "Панорамы"

Быстрее, выше, сильнее и моложе! Для четвертого выпуска проекта "Поколение.by" съемочная группа Агентства теленовостей отыскала трех перспективных спортсменов. Виды спорта совершенно разные. Но подростков объединяют успехи и амбициозные планы. Три истории, три победителя в проекте "Поколение.by" сегодня после "Панорамы".

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