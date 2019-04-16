Три миллиона сеянцев и саженцев планируют высадить во время акции "Неделя леса" в Минской области

Три миллиона сеянцев и саженцев планируют высадить лесхозы Минской области во время акции "Неделя леса". Пополнить деревьями необходимо более шестисот гектаров. Высаживать планируют ели, сосны, клены, дубы и ясени.



К тому же за неделю планируют очистить лесные массивы от мусора и благоустроить места отдыха. Сейчас в лесхозах горячая пора - специалисты ежедневно высаживают тысячи деревьев. А в питомниках уже готовят саженцы для следующего года. Подробнее - Наталья Кезик.



На этой площадке санитарную вырубку леса провели еще зимой. За весну почву подготовили и обработали. Сейчас сажают деревья. За один рабочий день - полторы тысячи. Через лет пять здесь будут виднеться уже взрослые елки, лес обновится.



В Смолевичском лесничестве высадить лес необходимо на двадцати четырех гектарах. На каждой из делянок - свой рецепт из растений. Специалисты, как правило, чередуют еловые и лиственные породы. Деревья высаживают разного возраста.



Все лесные деревья "рождаются" в питомниках. Смолевичский занимает территорию двадцать гектаров. Семена здесь собственной селекции, самостоятельно собирают, обрабатывают в лаборатории и потом кропотливо выращивают каждый саженец. В этом году вырастили только сосны - пятьсот тысяч. А это двадцать килограммов семян. Четверть посадок в питомнике занимает менее капризная ель.



Сейчас в питомнике напряженная пора. За несколько недель специалисты должны высеять новый урожай сосновых и лиственных, а в лес в течение нескольких часов доставить молодые ростки для высадки на проталинах.



Особенный уход в Смолевичском лесхозе сейчас и за той частью угодий, которую повредила буря три года назад. Уничтожена почти десятая часть лесхоза. Сейчас на пустых территориях специалисты выращивают новый лес. А зашуметь могучие и огромные деревья смогут здесь как минимум через полстолетия.



На ближайшие дни у специалистов масштабные лесные планы. За "Неделю леса" в Минской области планируют высадить более трех миллионов саженцев и сеянцев на шестистах гектарах леса. Стать участником этой благотворительной акции может каждый. Достаточно обратиться в лесхоз и стать волонтером "Недели леса".