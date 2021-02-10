Три национальных телеканала совместно с Белорусским союзом женщин запускают новый проект - "Белорусская Super женщина"

Сильные и женственные, креативные и достойные самых высоких похвал, с верой в людей, доброту и единство - такие разные, но с общими взглядами на мир и стабильность, процветание и воспитание достойного молодого поколения.Три национальных телеканала совместно с Белорусским союзом женщин запускают новый проект.Каждую неделю мы будем знакомить с представительницами прекрасной половины человечества, каждая из которых старается мир сделать лучше и начинает с себя. Героиня, которую первой представляет наш телеканал, - педагог-психолог столичного лицея № 2 Галина Кашпур.