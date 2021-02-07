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Три национальных телеканала с Белорусским союзом женщин запускают проект "Белорусская SUPER женщина"
Особенно это важно, когда победа далась такой ценой. Она ведь ковалась не только на фронтах, но и в глубоком тылу. Пока одни воевали, другие трудились на заводах и в полях. На хрупкие женские плечи возлагалась непосильная ноша. Говорят, у войны не женское лицо. Скажите это летчицам, связисткам, снайпершам, фронтовым медсестрам. Тем, кто не спал ночами под бомбежками, пытаясь накормить детей. Многие из них стали героями.
Героиня, которую первой представит наш канал, - педагог-психолог столичного лицея № 2 Галина Кашпур
И сегодня они креативные и достойные самых высоких похвал! С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Такие разные, но с общими взглядами на мир и стабильность, процветание и воспитание достойного молодого поколения белорусов. Три национальных телеканала совместно с Белорусским союзом женщин запускают новый проект. В нем каждую неделю мы будем знакомить вас с представительницами прекрасной половины человечества, каждая из которых старается мир сделать чуточку лучше и начинает с себя. Героиня, которую первой представит наш канал, - педагог-психолог столичного лицея № 2Галина Кашпур.
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