Три научно-технологические программы Союзного государства планируется начать в этом году

Задача нашей комиссии заключается в формировании единого экономического пространства Союзного государства. Хороший инструмент совместной работы - государственные программы. Они показали свою эффективность. За время СГ было около 60 таких программ, большая часть из них успешно реализована. Как правило, это научно-технологические достижения, которые потом реализуются в экономике обеих стран.



В частности, по космической тематике у нас сформирована единая группировка космических аппаратов и соответственно наземная структура, которая позволяет получать информацию дистанционного зондирования земли и распространять ее по тем потребителям в наших странах, кому это необходимо. Мало того, эта информация получается по их заказу: идет заказ, планирование использования аппарата, съемка, обработка и представление. В основном это картография, геодезия, вот такие области.

Начать реализацию трех новых научно-технологических программ Союзного государства планируется в этом году. Как отмечалось в Бресте на заседании комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по экономической политике, программы касаются разработок для космической сферы, интеллектуальных, высокотехнологичных цифровых и электронных компонентов и систем для автотранспортных средств специального и двойного назначения, а также лазерной техники для обработки различных материалов.Заседание комиссии проходило в режиме видеоконференции. Депутаты рассмотрели разработку и согласование проектов концепций новых программ Союзного государства, а также обсудили результаты работы Комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства.