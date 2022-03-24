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Три научно-технологические программы Союзного государства планируется начать в этом году
Начать реализацию трех новых научно-технологических программ Союзного государства планируется в этом году. Как отмечалось в Бресте на заседании комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по экономической политике, программы касаются разработок для космической сферы, интеллектуальных, высокотехнологичных цифровых и электронных компонентов и систем для автотранспортных средств специального и двойного назначения, а также лазерной техники для обработки различных материалов.
Сергей Митин, председатель комиссии Парламентского собрания по экономической политике Союза Беларуси и России:
Задача нашей комиссии заключается в формировании единого экономического пространства Союзного государства. Хороший инструмент совместной работы - государственные программы. Они показали свою эффективность. За время СГ было около 60 таких программ, большая часть из них успешно реализована. Как правило, это научно-технологические достижения, которые потом реализуются в экономике обеих стран.
Сергей Шлычков, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:
В частности, по космической тематике у нас сформирована единая группировка космических аппаратов и соответственно наземная структура, которая позволяет получать информацию дистанционного зондирования земли и распространять ее по тем потребителям в наших странах, кому это необходимо. Мало того, эта информация получается по их заказу: идет заказ, планирование использования аппарата, съемка, обработка и представление. В основном это картография, геодезия, вот такие области.Заседание комиссии проходило в режиме видеоконференции. Депутаты рассмотрели разработку и согласование проектов концепций новых программ Союзного государства, а также обсудили результаты работы Комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства.
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