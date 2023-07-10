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Три новые станции метро Зеленолужской линии планируют открыть в июле 2024 года
Три новые станции метро Зеленолужской линии планируют открыть в июле будущего года. Строительная готовность "Аэродромной" составляет 87 процентов. Ее конструкции возведены. Продолжаются отделочные работы, монтируется необходимое оборудование. Особенность этой станции - здесь заложен пересадочный пункт на четвертую кольцевую ветку.
На данной станции будут установлены лифты и эскалаторы белорусского производства. Много материалов отделочных белорусского производства, которые ничем не уступают импортным, а по некоторым показателям даже лучше. Станция будет благоустроена в связи с современными требованиями. Что касаемо техники безопасности, будут установлены барьеры, как и на четырех станциях первой очереди третьей линии. Также все будет сделано для инвалидов.
Станция "Слуцкий гостинец" пока готова на 52 %, "Неморшанский сад" - на 74. Там ведутся отделочные работы. Готовность электродепо "Слуцкое" составляет 53 %. Дальше будет продление в сторону Зеленого Луга - сейчас там ведется работа по перекладке сетей. Сегодня минское метро – это три линии общей протяженностью 40 километров и более 30 станций.
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