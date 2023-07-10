Три новые станции метро Зеленолужской линии планируют открыть в июле 2024 года

На данной станции будут установлены лифты и эскалаторы белорусского производства. Много материалов отделочных белорусского производства, которые ничем не уступают импортным, а по некоторым показателям даже лучше. Станция будет благоустроена в связи с современными требованиями. Что касаемо техники безопасности, будут установлены барьеры, как и на четырех станциях первой очереди третьей линии. Также все будет сделано для инвалидов.

Артем Желобкович, замначальника участка № 4 то-1 УП "Минскметрострой"