Три новых назначения в руководстве КГБ и МВД

Сегодня высокие должности в Комитете госбезопасности и Министерстве внутренних дел получили три человека. Все лично пообщались во Дворце Независимости с Главой государства. Президент назначил Сергея Теребова первым заместителем председателя КГБ Беларуси. До этого он возглавлял управление по Гомельской области. Место вакантным не осталось: в регионе будет работать Александр Мельников. Также стало известно имя первого заместителя министра внутренних дел - начальника криминальной милиции. Теперь это Геннадий Казакевич. Отличительной чертой кадрового вторника стал его не самый стандартный формат: рядом с новыми назначенцами их непосредственные руководители - главы МВД и КГБ. У каждого из них Президент спросил о кандидатах на высокие посты.



По итогам разговора участники отметили, что специфика работы и МВД, и КГБ совершенствуется каждый год, равно как и вызовы, с которыми приходится сталкиваться. Вместе с тем, к примеру, в КГБ усилят меры по противодействию влиянию на страну извне. В числе новых приоритетов для первого зама - контрразведка и борьба с терроризмом. Эти направления подробно обсудили и с Президентом.







Что касается работы МВД, то здесь акцент на общеуголовных преступлениях: кражах, грабежах, разбоях, убийствах, причинении телесных повреждений. В общей структуре преступности они занимают большую долю. Главная задача, которую поставил Президент, заключается в сохранении жизни, здоровья и собственности граждан. Ну а глобальная задача для министерства - усилить работу по противодействию коррупции. Перспективные руководители должны иметь возможность карьерного роста. Это еще один из выводов по итогам кадровой дискуссии.



