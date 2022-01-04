Три пассажира туристического автобуса остаются в больнице

Три пассажира туристического автобуса, который попал в ДТП в Витебской области, остаются в больнице. Их транспортировка на родину будет производиться санитарным транспортом. Самочувствие их удовлетворительное. Остальные туристы готовятся к выписке.

Напомним, накануне на трассе М8 в результате лобового столкновения с легковым автомобилем перевернулся автобус с туристами из России. Водитель машины погиб, пассажиры и водитель автобуса получили травмы.

Помощь нам оказали в полном объеме, спасибо всем жителям Беларуси, которые проезжали мимо, что никто равнодушным не остался - все останавливались, помогали нам выбираться, аптечки давали. В больнице все были готовы. Мы будем решать продолжать дальше тур, очень нам хотелось посмотреть Несвиж, сам Минск. Наверное, посмотрим и поедем домой.

Некоторые туристы хотят продолжить путешествие

Некоторые туристы, которые чувствуют себя удовлетворительно и готовятся к выписке, высказывают пожелание продолжить путешествие. Сейчас этот вопрос решают организаторы тура. Путевки были куплены в ярославском турагентстве "Я - туроператор". В составе группы были жители десятка российских городов: это Череповец, Иваново, Ярославль, Рязань, Сергиев Посад и другие.

На данный момент планирую вернуться в гостиницу, получить наши вещи из автобуса. И сейчас решаем продолжать или нет, потому что есть у некоторых желания посмотреть хотя бы Минск. Решает туристическая компания - желание людей учитывается. Сейчас решаем, как сделать правильнее. Татьяна Ивахненко, сопровождающий гид турфирмы "Я - туроператор" (Ярославль, Россия)

По факту ДТП возбуждено уголовное дело