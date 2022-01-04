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Три пассажира туристического автобуса остаются в больнице
Три пассажира туристического автобуса, который попал в ДТП в Витебской области, остаются в больнице. Их транспортировка на родину будет производиться санитарным транспортом. Самочувствие их удовлетворительное. Остальные туристы готовятся к выписке.
Напомним, накануне на трассе М8 в результате лобового столкновения с легковым автомобилем перевернулся автобус с туристами из России. Водитель машины погиб, пассажиры и водитель автобуса получили травмы.
Помощь нам оказали в полном объеме, спасибо всем жителям Беларуси, которые проезжали мимо, что никто равнодушным не остался - все останавливались, помогали нам выбираться, аптечки давали. В больнице все были готовы. Мы будем решать продолжать дальше тур, очень нам хотелось посмотреть Несвиж, сам Минск. Наверное, посмотрим и поедем домой.
Некоторые туристы хотят продолжить путешествие
Некоторые туристы, которые чувствуют себя удовлетворительно и готовятся к выписке, высказывают пожелание продолжить путешествие. Сейчас этот вопрос решают организаторы тура. Путевки были куплены в ярославском турагентстве "Я - туроператор". В составе группы были жители десятка российских городов: это Череповец, Иваново, Ярославль, Рязань, Сергиев Посад и другие.
На данный момент планирую вернуться в гостиницу, получить наши вещи из автобуса. И сейчас решаем продолжать или нет, потому что есть у некоторых желания посмотреть хотя бы Минск. Решает туристическая компания - желание людей учитывается. Сейчас решаем, как сделать правильнее.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть или причинение тяжкого телесного повреждения".
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