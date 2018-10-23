Три путепровода на МКАД требуют ремонта

Сейчас специалисты проводят обследования объектов и передпроектные работы на втором и двадцать четвертом километрах Минской кольцевой. На очереди путепровод на восемнадцатом километре - его планируют реконструировать в 2020 году. А тем временем 5 ноября планируется открыть движение на внутреннем кольце у Лошицы. В субботу же было восстановлено движение на внешнем.