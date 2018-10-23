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Три путепровода на МКАД требуют ремонта
Сейчас специалисты проводят обследования объектов и передпроектные работы на втором и двадцать четвертом километрах Минской кольцевой. На очереди путепровод на восемнадцатом километре - его планируют реконструировать в 2020 году. А тем временем 5 ноября планируется открыть движение на внутреннем кольце у Лошицы. В субботу же было восстановлено движение на внешнем.
Возможно, 5 ноября движение возобновят и под путепроводом со стороны Игуменского тракта и улицы Бабушкина. Целиком же транспортную развязку откроют 7 ноября.
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