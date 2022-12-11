Три самых действенных способа бросить курить назвала врач

Все методы борьбы с никотиновой зависимостью можно условно разделить на три группы: простой отказ от курения, никотинозамещение и психотерапия. Об этом рассказала врач-терапевтодной из московских клиник Ольга Кадырова, сообщает РИА Новости. Специалист подчеркнула, что одномоментный отказ от курения подойдет скорее тем людям, у которых не выражена физическая зависимость от никотина и имеется достаточная сила воли. На психологическую зависимость, по мнению Кадыровой, эффективно влияет использование никотинозамещающих средств - пластырей, жвачек, испарителей. Кроме того, с зависимым поведением зачастую помогают справиться различные психотерапевтические методы, включая медикаментозные, отметила врач.



Также Ольга Кадырова напомнила, что длительное курение приводит к таким патологиям в организме, которые могут проявиться, даже если человек справился с зависимостью - например, атеросклероз, онкология и заболевания легких.



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