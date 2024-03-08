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Три самых полезных продукта для кожи с акне назвал врач
Не секрет, что продукты, которые мы едим, влияют на состояние организма в целом. Сказывается рацион и на том, как выглядит наша кожа. Какие продукты считаются самыми полезными, если на лице есть высыпания, рассказал председатель общественного объединения "Белорусская ассоциация врачей" Дмитрий Шевцов, пишет sb.by.
Как отметил Дмитрий Шевцов, настоящими спасателями для кожи могут стать печень трески, говяжья печень и льняное масло.
"Эти продукты содержат витамины B5 и D, а также омега-3 и жирные кислоты. Они уменьшают степень воспаления на коже, а также предотвращают появление новых высыпаний", - пояснил медик.
Он подчеркнул, что витамин D необходим для правильной работы иммунитета. Исследования показали, что нехватка этого витамина может повысить риск образования акне.
По словам Дмитрия Шевцова, в день врачи рекомендуют съедать по 70 граммов говяжьей печени. Что касается льняного масла, его следует употреблять по одной столовой ложке до двух раз в день за 20 минут до еды.
Фото:pixabay.com
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