Три санатория и общежитие в Гомельской области предоставлены для беженцев из Украины

Там люди могут не только спокойно и с комфортом жить вместе с детьми, но и получают психологическую и медицинскую помощь. Есть те, кто решает остаться в Беларуси, и им сейчас подбирают работу по квалификации. В Украине, как признаются беженцы, они потеряли дома, машины - все обстреляно, разграблено или сгорело. У них нет связи с родственниками.

Беженцы из Украины рассказывают о "приеме" вне Беларуси

При этом те, кто как и они, бежали (только в другие страны), рассказывают об отличных от белорусских условиях и приеме.