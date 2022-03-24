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Три санатория и общежитие в Гомельской области предоставлены для беженцев из Украины

Там люди могут не только спокойно и с комфортом жить вместе с детьми, но и получают психологическую и медицинскую помощь. Есть те, кто решает остаться в Беларуси, и им сейчас подбирают работу по квалификации. В Украине, как признаются беженцы, они потеряли дома, машины - все обстреляно, разграблено или сгорело. У них нет связи с родственниками.

Беженцы из Украины рассказывают о "приеме" вне Беларуси

При этом те, кто как и они, бежали (только в другие страны), рассказывают об отличных от белорусских условиях и приеме.

Оказывать помощь беженцам из Украины Беларусь начинает с самого погранперехода, там развернуты модули Красного Креста: медики осматривают и обеспечивают медикаментами, если требуется. Также в деревне Поддобрянка Гомельского района работает полевая кухня, где каждый день готовы накормить тех, кто по каким-то причинам не хочет навсегда покидать свои дома.

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