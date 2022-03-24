3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Три санатория и общежитие в Гомельской области предоставлены для беженцев из Украины
Там люди могут не только спокойно и с комфортом жить вместе с детьми, но и получают психологическую и медицинскую помощь. Есть те, кто решает остаться в Беларуси, и им сейчас подбирают работу по квалификации. В Украине, как признаются беженцы, они потеряли дома, машины - все обстреляно, разграблено или сгорело. У них нет связи с родственниками.
Беженцы из Украины рассказывают о "приеме" вне Беларуси
При этом те, кто как и они, бежали (только в другие страны), рассказывают об отличных от белорусских условиях и приеме.
Оказывать помощь беженцам из Украины Беларусь начинает с самого погранперехода, там развернуты модули Красного Креста: медики осматривают и обеспечивают медикаментами, если требуется. Также в деревне Поддобрянка Гомельского района работает полевая кухня, где каждый день готовы накормить тех, кто по каким-то причинам не хочет навсегда покидать свои дома.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Локомотив экономики сходит с рельсов: почему правящие партии Европы теряют голоса избирателей
Прокуратура Польши обвинила главу крупнейшего военного завода в участии в преступной группе
General Motors отзывает авто в США из-за угрозы безопасности. Какие марки автомобилей в списке?
Что будет, если Франция станет первой экономикой Европы?
Регионы
Все
Происшествия
Все