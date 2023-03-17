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Три специи, которые сделают из обычного чая ценнейший напиток
Привычный напиток, который привыкли заваривать по утрам или в течение дня, можно сделать в разы полезнее. Помогут в этом три специи, которые не являются большой редкостью, их можно найти во многих магазинах. О несложном рецепте доктора Андрея Продеуса рассказываютbelnovosti.by.
Специалист назвал три специи, на которые стоит обратить внимание тем, кто стремится укрепить свой иммунитет. Основой служит зеленый чай. В качестве добавок к нему доктор предложилкуркуму, перец и имбирь.
Так, на 200 мл чая берут четверть чайной ложки куркумы, 25 мг перца и четверть чайной ложки имбиря (можно увеличить до 1 ч. л.). И на этом приготовлениеполезного и ароматного напитка завершено.
Андрей Продеус указал, что такой чай укрепляет иммунитет, служит источником ценных для здоровья веществ и является прекрасной профилактикой многих заболеваний.
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