Три специи, которые сделают из обычного чая ценнейший напиток

Привычный напиток, который привыкли заваривать по утрам или в течение дня, можно сделать в разы полезнее. Помогут в этом три специи, которые не являются большой редкостью, их можно найти во многих магазинах. О несложном рецепте доктора Андрея Продеуса рассказываютbelnovosti.by.

Специалист назвал три специи, на которые стоит обратить внимание тем, кто стремится укрепить свой иммунитет. Основой служит зеленый чай. В качестве добавок к нему доктор предложилкуркуму, перец и имбирь.

Так, на 200 мл чая берут четверть чайной ложки куркумы, 25 мг перца и четверть чайной ложки имбиря (можно увеличить до 1 ч. л.). И на этом приготовлениеполезного и ароматного напитка завершено.