Три страны презентуют 24 ноября мировые новинки в рамках кинофестиваля "Лістапад"

Три страны презентуют сегодня мировые киноновинки в рамках "Лістапада". Так, в кинотеатре "Москва" состоится показ краткой версии 8-часового фильма о Нурсултане Назарбаеве. История первого президента Казахстана создана при личном участии трехкратного обладателя "Оскара" Оливера Стоуна. Параллельно в "Центральном" пройдет "Кахетинский поезд", фильм презентует делегация из Грузии.



Не будет пустовать и Дом кино. Там состоится вечер индонезийского кино и будет демонстрироваться полуторачасовая "Бухта любви". Параллельно международное жюри "Лістапада" продолжит смотреть конкурсные фильмы. На суд тринадцати режиссеров, актеров и кинокритиков - истории с почерком Грузии, Франции, Венесуэлы и Турции.