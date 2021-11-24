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Три страны презентуют 24 ноября мировые новинки в рамках кинофестиваля "Лістапад"
Три страны презентуют сегодня мировые киноновинки в рамках "Лістапада". Так, в кинотеатре "Москва" состоится показ краткой версии 8-часового фильма о Нурсултане Назарбаеве. История первого президента Казахстана создана при личном участии трехкратного обладателя "Оскара" Оливера Стоуна. Параллельно в "Центральном" пройдет "Кахетинский поезд", фильм презентует делегация из Грузии.
Не будет пустовать и Дом кино. Там состоится вечер индонезийского кино и будет демонстрироваться полуторачасовая "Бухта любви". Параллельно международное жюри "Лістапада" продолжит смотреть конкурсные фильмы. На суд тринадцати режиссеров, актеров и кинокритиков - истории с почерком Грузии, Франции, Венесуэлы и Турции.
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