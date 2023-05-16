Три студотряда помогают строителям в реставрации западного бастиона Несвижского дворцово-паркового комплекса

Школьником или студентом проявить себя на будущем месте работы, а еще присоединиться к молодежным инициативам и проектам - такую возможность дают студотряды Беларуси. На выбор экологические, педагогические, медицинские и лесохозяйственные.

В этом году есть и уникальная возможность прикоснуться к работам в архитектурной жемчужине страны - Несвижском дворцово-парковом комплексе. Три отряда (а это 20 студентов из Несвижского колледжа) помогают строителям в реставрации западного бастиона. Сложность объекта заключается в расположении: оборонительная стена окружена пятиметровым рвом с водой.