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Три студотряда помогают строителям в реставрации западного бастиона Несвижского дворцово-паркового комплекса

Школьником или студентом проявить себя на будущем месте работы, а еще присоединиться к молодежным инициативам и проектам - такую возможность дают студотряды Беларуси. На выбор экологические, педагогические, медицинские и лесохозяйственные.

В этом году есть и уникальная возможность прикоснуться к работам в архитектурной жемчужине страны - Несвижском дворцово-парковом комплексе. Три отряда (а это 20 студентов из Несвижского колледжа) помогают строителям в реставрации западного бастиона. Сложность объекта заключается в расположении: оборонительная стена окружена пятиметровым рвом с водой.

Таким образом молодые люди вносят свой вклад и в сохранение культурного наследия страны. В стройотряде они будут трудиться до конца мая. Кроме того в каждом районе формируют молодежные коллективы для работы в летний и осенний сезон.

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