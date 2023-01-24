Три суперфиналиста сразятся в шоу "Фактор.by" уже 27 января

Их трое, но цель одна - победить в шоу "Фактор.by". Суперфинал громкого во всех смыслах проекта состоится в эту пятницу, 27 января.

27 января суперфиналисты исполнят по 2 композиции. Какие это будут песни, телезрители узнают исключительно в прямом эфире. В это же время они будут принимать решение, кто из супергероев проекта достоин победы и главного приза. Не пропустите захватывающее шоу 27 января в 20:45 на "Беларусь 1".