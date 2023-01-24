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Три суперфиналиста сразятся в шоу "Фактор.by" уже 27 января
Их трое, но цель одна - победить в шоу "Фактор.by". Суперфинал громкого во всех смыслах проекта состоится в эту пятницу, 27 января.
За свой триумф на сцене будут бороться:
Иван Дятлов - инженер-программист, лауреат международных вокальных конкурсов и обладатель золотой звезды своего наставника Сергея Соседова;
Владимир Арутюнян - магистрант факультета эстетического образования БГПУ имени Максима Танка, стипендиат президентского фонда по поддержке талантливой молодежи, подопечный Сереги;
Марго Новик - "бриллиант" Ольги Бузовой, преподаватель по вокалу и инста-блогер.
Ребята уже начали подготовку к решающему шоу.
27 января суперфиналисты исполнят по 2 композиции. Какие это будут песни, телезрители узнают исключительно в прямом эфире. В это же время они будут принимать решение, кто из супергероев проекта достоин победы и главного приза. Не пропустите захватывающее шоу 27 января в 20:45 на "Беларусь 1".
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