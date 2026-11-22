Забота о людях - приоритет государственной политики Беларуси. Страна инвестирует в развитие, а значит и в благополучие. И именно простой человек на первом месте. За годы жизни в Беларуси в этом убедился и уроженец Латвии Эдмунд Павлинь.

Он работает в хозяйстве "Новые Горяны" Полоцкого района оператором машинного доения. За добросовестный труд удостоен высоких государственных наград.

Расскажем, как Эдмунду Павлиню удается быть в лидерах и какие жизненные принципы помогают справляться даже с самыми сложными задачами.

Чтобы все успеть, нужно придерживаться четкого плана, - этим принципом руководствуется команда, которая в хозяйстве "Новые Горяны" отвечает за большое молоко. Эдмунд Павлинь из тех, кто горит работой. Человек не медийный, скромный. Когда большинство белорусов еще только просыпается, он уже весь в делах. Знает каждую подопечную буренку: сколько дает молока, ее характер.

"Секретов нет: работа, работа, еще раз работа. Ты должен знать, зачем ты пришел, что ты должен взять от коровы", - говорит Эдмунд Павлинь.

А взять нужно по максимуму с каждой буренки. Эдмунд Павлинь в хозяйстве более тридцати лет. Переехал из Латвии в Витебскую область. Здесь же продолжил заниматься любимым делом. Человек, влюбленный в работу, с горящими глазами рассказывает о тонкостях процесса, благодаря которым текут молочные реки.

Сельское хозяйство требует дисциплины и ответственного подхода к делу. Содержание, сбалансированный рацион поголовья - основа. Внедряются автоматизированные системы. Но и за их работу отвечают люди. В основе - командная работа, где каждый на своем участке несет ответственность. Чтобы хозяйство могло гордиться качеством и количеством молока, нужен опыт оператора, грамотность зоотехнической службы и животноводов. А начинается все с телят.

"Я прихожу в 7 утра, обхожу каждого теленка, смотрю, чтобы было тепло, чтобы не было сквозняка, чтобы всегда сухо было у них", - рассказывает Мария Соколовская, животновод ОАО "Новые Горяны".

"Нужно уважать друг друга, по-человечески относиться и сплоченно делать работу. Мы идем все вместе. Если надо, значит, надо", - говорит бригадир производственной бригады ОАО "Новые Горяны" Валентина Свердлова.

Телята содержатся в профилактории. Уход за каждым, как в детском саду: их поят, кормят, следят за состоянием. После трех месяцев переселяют в другое помещение по соседству. И далее содержат согласно возрасту. Таким образом на одной площадке выстроен полный цикл - от теленка до высокопродуктивного поголовья.

"Мама отработала больше 35 лет и я пошла по ее стопам работать телятницей. Мне нравится, люблю телят. Они как дети, им тоже нужна ласка, за ними, как за детьми, надо смотреть", - говорит о своей работе Лариса Галай, животновод ОАО "Новые Горяны".

Елена Ягодко, замдиректора по производству ОАО "Новые Горяны": "Секрет нашего большого молока - сбалансированность по рационам и, конечно, большая поддержка от нашего государства. В этом году к нам поступил новый кормораздатчик, позволяющий полноценно смешивать корма, которые поступают на кормовой стол к животным".

Крестьянская закалка, рассуждает Эдмунд Павлинь, дает возможность справляться с самыми сложными задачами. Для уроженца Латвии Беларусь стала домом. И то, что человек труда в особом почете, уверен, достойно уважения. Пример для тех, кто забыл, что значит заботиться о благополучии простых людей.

Эдмунд Павлинь, оператор машинного доения ОАО "Новые Горяны": "Не надо этих ограничений и запретов. Надо торговать, надо развиваться. А не то, что железную дорогу разберем, порт закроем. К чему это все? За три копейки продаемся Западу? Что может крестьянин, когда на него стали давить? Кто смог - тот уехал, чтобы выжить и присылать семье деньги. Это решается наверху. Если высшая каста не хочет, чтобы крестьянин жил нормально, - это грустно, очень грустно и больно".

Оператор машинного доения Эдмунд Павлинь удостоен медали "За трудовые заслуги", звания "Человек года Витебщины". Среди недавних наград - орден Почета. Стимул, как говорит сам, - стараться еще больше. Среди увлечений - дела домашние: хозяйство, огород и палисадник. Выращивает розы, которые радуют почти до декабря. И здесь секрет тоже в трудолюбии.