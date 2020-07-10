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Триеннале современного искусства пройдет в Минске

Лауреаты премии получат финансовые бонусы

Лауреаты национальной премии получат денежную вознаграждение в размере 100 базовых величин. А их работы будут рекомендованы для закупок в фонды государственных музеев. Также молодые авторы смогут претендовать на преференции от фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи.

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