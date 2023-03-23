Трилогию детских стихов, рисунков и размышлений о мире в стране передали в подарок Президенту Беларуси

Трилогию детских работ участников республиканского конкурса "Мир в душе - мир в стране" передали в подарок Президенту Беларуси Александру Лукашенко. Церемония состоялась 23 марта во Дворце Независимости, куда ребята - победители творческого соревнования были приглашены на экскурсию, пишет БЕЛТА.

Участниками экскурсии стали более 80 человек - лауреаты и победители конкурса, руководство Белорусского фонда мира, выступавшего в числе его организаторов, а также активисты организации.

Во Дворец Независимости они пришли не с пустыми руками. В адрес главы государства дети передали подарочное издание трилогии "Краіна міру. Вершы", "Краіна міру. Проза", "Храмы краіны. Малюнкі". В издание включены самые проникновенные и искренние стихи, размышления и рисунки о мире и счастье жить в нашей стране юных авторов из всех регионов Беларуси - около 10 тыс. человек, которые приняли участие в конкурсе.

Председатель правления Белорусского фонда мира Максим Мисько, отвечая на вопрос, почему именно посещение Дворца Независимости организаторы конкурса выбрали в качестве поощрительного подарка для победителей этого состязания, сказал: "Этот год, объявленный в Беларуси Годом мира и созидания, особенно важен для Белорусского фонда мира. Посыл за этими простыми, но самыми важными для каждого человека словами - мир и спокойствие - этот посыл нужен для того, чтобы каждый из нас задумался, что лично он может сделать для сохранения этих ценностей. Выбирая поощрительную экскурсию, мы попросили о возможности побывать во Дворце Независимости, который символизирует сегодня не только независимую, суверенную страну, нашу Беларусь, но и то мирное состояние общества, в котором мы с вами находимся".

"Это большое событие и для нас, взрослых, и для детей, - продолжил он. - Это еще и стимулирующий фактор для дальнейшей творческой работы: дети видят, как нам, взрослым, важны их работы, мы видим и ценим то, что они делают. Нам важно от них услышать искренние слова, их отношение к жизни в нашей стране. Как говорится, устами младенца глаголет истина. Кто может лучше, чем дети, оценить наш жизненный устой? Вот мы и решили, что правильно будет отметить победителей экскурсией во Дворец Независимости".

"Большая радость присутствовать здесь. Грандиозное, красивое здание", - поделилась впечатлениями участница конкурса Милена Юрчик, учащаяся 10-го класса школы №13 города Барановичи. Ее стихотворение "Малітва за Беларусь" было удостоено диплома I степени. И именно этот стих зачитывал Митрополит Вениамин на торжественной церемонии награждения победителей в Национальной библиотеке. "Хочется сказать спасибо за то, что организуются такие мероприятия и есть возможность показать себя. Очень классно, что наши работы видят, замечают, - подчеркнула Милена. - Я участвую и в олимпиадах, и в различных конкурсах, занимаю там места. Но на таком высоком уровне это не часто происходит. Победа в конкурсе "Мир в душе - мир в стране" была радостью для меня".

Полина Позняк, учащаяся Речковской средней школы Ивацевичского района, написала картину, которая вошла в трилогию. На ней изображено венчание молодой пары в местной церкви. Как рассказала Полина, особое впечатление во Дворце Независимости на нее произвел Зал торжественных церемоний, где проходят такие масштабные и зрелищные мероприятия, как, например, Бал молодежи и Новогодний бал. Девушка призналась, что увиденное вдохновило ее на создание новой картины, действие которой будет происходить именно в великолепных интерьерах этого зала.

"Как только я вошла во дворец, прямо сердце заколотилось, рвалось из груди. Очень завораживающий дворец", - прерывающимся от волнения голосом рассказала Диана Хмелевская, учащаяся Березовской средней школы. Она полна энтузиазма и свойственной возрасту наивности, веры в людей, в их милосердие и душевную щедрость. Все это воплотилось в ее конкурсном эссе "Мара дзеда Яўгена", главный герой которого жертвует на благотворительность все свои сбережения. "Если у каждого человека на душе будет спокойствие, любовь и теплота, то и вокруг него люди будут добрее, улыбчивее и радостнее", - убеждена Диана.

Дмитрий Перепелицын, учащийся 11-го класса средней школы №2 городского поселка Бешенковичи, про свою конкурсную работу пояснил, что с помощью изобразительных средств пытался на бумаге отразить смысл фразы, ставшей названием конкурса, - "Мир в стране - мир в душе". Лично для него символом такого душевного равновесия, благополучного, надежного мироустройства стала местная церковь Бешенковичей. Дмитрий пояснил, что для него мир в стране подразумевает стабильность многих сфер жизни: экономической, духовной, политической. "Мы не участвуем ни в каких войнах, пытаемся все решать мирным путем. Мы - мирная страна", - сказал юноша.

Традиционно участники экскурсии посетили главные залы Дворца Независимости, узнали историю создания этого величественного архитектурного строения, познакомились с работами белорусских мастеров, которые украшают интерьеры дворца и создают его неповторимую, незабываемую атмосферу, услышали подробности о том, как проходят мероприятия на высшем уровне, где принимаются ключевые, жизненно важные для Беларуси решения.

Естественно, что в силу возраста ребята еще не в курсе всех механизмов работы государственной системы и для них они не являются предметом повышенного интереса. Это для них, образно говоря, сведения и впечатления впрок, на будущее. А вот то, что вызвало неподдельный живой интерес, и когда практически все достали мобильные телефоны и стали делать фото, так это зимний сад. Огромный стеклянный купол, пышный сад с диковинными растениями, фонтан с живыми рыбами и черепахами - идеальный фон для атмосферных селфи.

Попадая в Музей подарков, переданных главе белорусского государства зарубежными лидерами, общественными деятелями, известными людьми, трудовыми коллективами, участники экскурсий зачастую слегка теряются от обилия и разнообразия представленных экспонатов. Их здесь уже более тысячи. Среди самых свежих поступлений - сувениры, привезенные из Зимбабве и Ирана, где Президент Беларуси недавно побывал с официальными визитами. В первом случае - это национальный африканский инструмент и бивни слона. Во втором - искуснейший ковер ручной работы и чайный сервиз.

Спустя короткое время после окончания одной экскурсии, во Дворце Независимости состоялась вторая - для сотрудников Национального аэропорта Минск и авиакомпании "Белавиа". В их числе молодые специалисты аэропорта, победители внутрикорпоративного конкурса предприятия "Лучший в профессии", а также те сотрудники, чей стаж работы в аэропорту приближается к 40 годам. Участниками экскурсии от авиакомпании "Белавиа" стали представители различных подразделений - от специалистов до руководителей служб и отделов.