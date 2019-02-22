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Тринадцать районов нашей страны - в зоне риска затопления во время весеннего паводка
О минимизации последствий возможного разлива рек сегодня говорили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совмине. В ее состав входят эксперты - метеорологи, водолазы ОСВОД, спасатели МЧС. Обсудили места для возможной эвакуации из подтопленных населенных пунктов, наличие необходимых запасов стройматериалов, медикаментов, состояние гидротехнических сооружений. По информации специалистов, лед на водоемах, особенно на юге, начинает интенсивно таять. В связи с оттепелями, туманом и солнцем покров становится рыхлым. Многие реки уже вскрыты.
МЧС вновь напоминает, что выходить на лед при оттепели смертельно опасно. Так, в Брестской области введен полный запрет выхода на лед. В первую очередь это касается любителей зимней рыбалки. Спасатели обращаются и к родителям с просьбой следить за своими детьми.
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