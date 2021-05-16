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"Триумф" и "Рембрандт", махровые и пионовидные - в Ботаническом саду цветут тюльпаны

Цветение тюльпанов продлится еще полторы-две недели. Также можно успеть полюбоваться гиацинтами, рододендронами, магнолиями и сакурами.

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