Трое мужчин, которых подозревают в поджоге киоска в Бобруйске, задержаны

Это жители районного центра, официально нигде не работают. По данным милиции, они готовились к поджогу заранее. Ночью привезли и установили на крыше торговой точки емкость с бензином и часовым механизмом, который пришел в действие. В гараже одного из подозреваемых обнаружили пневматическое оружие, трафареты для надписей и предметы, которые могут использоваться для изготовления взрывчатки. У его товарища обнаружена флешка с фотографиями и личными данными милиционеров Бобруйска.

Сейчас оперативники выясняют, имеют ли отношение задержанные к другим преступлениям. Мужчины находятся в ИВС. Возбуждено уголовное дело.



