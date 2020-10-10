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Трое мужчин, которых подозревают в поджоге киоска в Бобруйске, задержаны

Это жители районного центра, официально нигде не работают. По данным милиции, они готовились к поджогу заранее. Ночью привезли и установили на крыше торговой точки емкость с бензином и часовым механизмом, который пришел в действие. В гараже одного из подозреваемых обнаружили пневматическое оружие, трафареты для надписей и предметы, которые могут использоваться для изготовления взрывчатки. У его товарища обнаружена флешка с фотографиями и личными данными милиционеров Бобруйска.
Сейчас оперативники выясняют, имеют ли отношение задержанные к другим преступлениям. Мужчины находятся в ИВС. Возбуждено уголовное дело.

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