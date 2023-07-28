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Трое мужчин утонули за сутки в Беларуси
В Беларуси за сутки утонули трое мужчин. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МЧС.
В МЧС 27 июля в 13:05 поступила информация об обнаружении утонувшего мужчины 1979 года рождения в озере Вымно возле д.Ходорово Витебского района.
В этот же день в 16:40 стало известно об обнаружении утонувшего мужчины 1958 года рождения в искусственном водоеме возле д.Садовщина Борисовского района Минской области.
В 21:31 спасателям поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины 1978 года рождения в мелиоративном канале возле агрогородка Большие Радваничи Брестского района.
Работники МЧС утонувшие изъятые из воды.
Фото:pixabay.com
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