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Трое мужчин в Лунинецком районе ловили рыбу сетями - возбуждено уголовное дело

В Лунинецком районе возбудили уголовное дело за ловлю рыбы сетями, сообщает БелТА со ссылкой на Следственный комитет.

Сотрудники Инспекции охраны животного и растительного мира днем 23 июля задержали трех мужчин 43, 45 и 52 лет с незаконным уловом рыбы. В пойме Припяти они рыбачили четырьмя сетями. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. У подозреваемых изъяли рыболовные снасти, лодку и около 135 особей рыбы. Причиненный природе ущерб оценили в сумму более Br8 тыс.

Следователь вместе со специалистом управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области провели осмотр места происшествия, допрошены подозреваемые и свидетели.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по ч.4 ст.281 (незаконная добыча рыбы, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере) УК. Фигуранты возместили причиненный ущерб.

Фото Следственного комитета

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