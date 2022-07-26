Трое мужчин в Лунинецком районе ловили рыбу сетями - возбуждено уголовное дело

В Лунинецком районе возбудили уголовное дело за ловлю рыбы сетями, сообщает БелТА со ссылкой на Следственный комитет.

Сотрудники Инспекции охраны животного и растительного мира днем 23 июля задержали трех мужчин 43, 45 и 52 лет с незаконным уловом рыбы. В пойме Припяти они рыбачили четырьмя сетями. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. У подозреваемых изъяли рыболовные снасти, лодку и около 135 особей рыбы. Причиненный природе ущерб оценили в сумму более Br8 тыс.