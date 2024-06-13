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Трое наркозакладчиков задержаны в Брестской области

Трое закладчиков наркотиков задержаны в Брестской области. Это мужчины в возрасте от 24 до 27 лет.

Как сообщили в милиции, сначала в Кобринском районе напарники забрали оптовую партию психотропа альфа-ПВП весом примерно полкило, после чего уехали в Дрогичинский район. Уже там они разложили по тайникам четыре десятка закладок. Остальное спрятали в арендованном гараже Бреста.

До 20 лет лишения свободы теперь грозит каждому из задержанных. За незаконный оборот наркотиков возбуждено уголовное дело.

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