Трое обвиняемых по делу о коррупции в "Газпром трансгаз Беларусь" полностью признали вину, сообщает БЕЛТА.

Как сообщалось ранее, в суде Ленинского района Минска проходит первое заседание по делу о коррупции в "Газпром трансгаз Беларусь". Обвиняемыми по делу проходят три бывших топ-менеджера "Газпром трансгаз Беларусь": заместитель генерального директора по производству Андрей Шабан, начальник производственного отдела автоматизации Игорь Гедранович и начальник отдела конкурентных закупок филиала "Управление материально-технического снабжения и комплектации" Вадим Демешко. Они обвиняются в получении взяток в период с 2019 по 2022 годы.

Кроме того, на скамье подсудимых также находится представитель одного из субъектов хозяйствования Тимур Клюев, которому инкриминируется дача взятки обвиняемому Гедрановичу.

Государственный обвинитель зачитал обвинение и озвучил материалы дела. Подсудимые Клюев, Демешко и Гедранович полностью признали свою вину. Демешко инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 430, Гедрановичу - ч. 3 ст. 430, Клюеву - ч. 2 ст. 431. Обвиняемый Шабан, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430, заявил, что признает вину частично, но не согласен с некоторыми частями предъявленного ему обвинения.