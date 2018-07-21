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Трое пострадавших в ДТП белорусов остаются в больницах Украины

Трое пострадавших остаются в больницах Украины. Двое находятся в Николаеве, один - в Кривом Озере. Перевозить пациентов в Гомель пока опасно. И вот что нашему телеканалу сообщили украинские медики.

Любовь Скрипченко, заместитель главного врача Кривоозерской центральной районной больницы (по телефону).

Наше посольство в Украине и МИД Беларуси вместе с родственниками погибших решают вопросы транспортировки тел на родину. Напомним, накануне на трассе Киев - Одесса у поселка Кривое Озеро белорусский микроавтобус врезался в грузовик, стоявший у правого края проезжей части. Водитель и четверо пассажиров погибли на месте, 12 человек получили травмы. Водитель фуры задержан. Возбуждено уголовное дело. Известно, что мужчина не принял нужных мер безопасности во время аварийной остановки.

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