Трое пострадавших в ДТП белорусов остаются в больницах Украины

Трое пострадавших остаются в больницах Украины. Двое находятся в Николаеве, один - в Кривом Озере. Перевозить пациентов в Гомель пока опасно. И вот что нашему телеканалу сообщили украинские медики.

Наше посольство в Украине и МИД Беларуси вместе с родственниками погибших решают вопросы транспортировки тел на родину. Напомним, накануне на трассе Киев - Одесса у поселка Кривое Озеро белорусский микроавтобус врезался в грузовик, стоявший у правого края проезжей части. Водитель и четверо пассажиров погибли на месте, 12 человек получили травмы. Водитель фуры задержан. Возбуждено уголовное дело. Известно, что мужчина не принял нужных мер безопасности во время аварийной остановки.