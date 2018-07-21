3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Трое пострадавших в ДТП белорусов остаются в больницах Украины
Трое пострадавших остаются в больницах Украины. Двое находятся в Николаеве, один - в Кривом Озере. Перевозить пациентов в Гомель пока опасно. И вот что нашему телеканалу сообщили украинские медики.
Любовь Скрипченко, заместитель главного врача Кривоозерской центральной районной больницы (по телефону).
Наше посольство в Украине и МИД Беларуси вместе с родственниками погибших решают вопросы транспортировки тел на родину. Напомним, накануне на трассе Киев - Одесса у поселка Кривое Озеро белорусский микроавтобус врезался в грузовик, стоявший у правого края проезжей части. Водитель и четверо пассажиров погибли на месте, 12 человек получили травмы. Водитель фуры задержан. Возбуждено уголовное дело. Известно, что мужчина не принял нужных мер безопасности во время аварийной остановки.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мининформ Беларуси выявил нарушения закона о СМИ на пяти интернет-ресурсах
Лукьянов: Белорусская молодежь развивает, созидает и только строит, но никогда не разрушает
В Беларуси приняли законопроект "Об изменении кодексов по вопросам образования". Что в нем нового?
В Беларуси более 65 % всегда голосуют на выборах - соцопрос
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва
В лобовой аварии погиб пассажир, микроавтобус въехал в гужевой транспорт - обзор ДТП