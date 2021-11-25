Трое жителей Солигорска задержаны за участие в массовых беспорядках 2020 года

Трое жителей Солигорска задержаны за участие в массовых беспорядках прошлого года. Все они признаны подозреваемыми по уголовному делу об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и участие в них, а также за насилие в отношении милиционеров. Как сказано в сообщении МВД, ночью 10 августа 2020 года в солигорском Парке четырех стихий молодые люди бросали в правоохранителей камни, бутылки и стулья. Также сообщается, что задержанным от 23 до 25 лет, они состоят в праворадикальной группировке футбольных фанатов. Один из них ранее судим за незаконный оборот наркотиков.