3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Трое жителей Солигорска задержаны за участие в массовых беспорядках 2020 года
Трое жителей Солигорска задержаны за участие в массовых беспорядках прошлого года. Все они признаны подозреваемыми по уголовному делу об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и участие в них, а также за насилие в отношении милиционеров. Как сказано в сообщении МВД, ночью 10 августа 2020 года в солигорском Парке четырех стихий молодые люди бросали в правоохранителей камни, бутылки и стулья. Также сообщается, что задержанным от 23 до 25 лет, они состоят в праворадикальной группировке футбольных фанатов. Один из них ранее судим за незаконный оборот наркотиков.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все