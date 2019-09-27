Трофеи Наполеона ищут на Березине

Возле деревни Студенка Борисовского района на месте переправы армии полководца ведутся масштабные раскопки. Их проводит интернациональная команда: представители французского Центра наполеоновских исследований, подводные археологи из Бельгии, специалисты Национальной академии наук и столичный дайв-клуб. Исследуют речное дно и сушу. И уже есть находки, которые хранят память о событиях 1812 года: фрагменты ядер, оружия, керамики, пуговицы с мундиров французских солдат. Экспедиция будет длиться до конца недели, после чего все находки досконально изучат специалисты.