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Трофеи Наполеона ищут на Березине
Возле деревни Студенка Борисовского района на месте переправы армии полководца ведутся масштабные раскопки. Их проводит интернациональная команда: представители французского Центра наполеоновских исследований, подводные археологи из Бельгии, специалисты Национальной академии наук и столичный дайв-клуб. Исследуют речное дно и сушу. И уже есть находки, которые хранят память о событиях 1812 года: фрагменты ядер, оружия, керамики, пуговицы с мундиров французских солдат. Экспедиция будет длиться до конца недели, после чего все находки досконально изучат специалисты.
Для чего энтузиасты проводят часы в холодных речных водах и что ищут на дне Березины? Карета Наполеона - народный миф или реальная цель кладоискателей? И какие факты о переправе на Березине ставят под сомнение современные исследователи? Большой репортаж не пропустите уже в это воскресенье в программе "Главный эфир".
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