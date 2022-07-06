Трогательная история Андрея Хотько: микроинсульт и помощь родных, врачей и Президента

Эту историю можно назвать не иначе как счастливой случайностью. Она вызывает удивление и одновременно восхищение, когда маленький 6-летний мальчик буквально горой за своего отца.

Немного предыстории. В начале июня Александр Лукашенко приехал на открытие 9-й детской поликлиники в Минске. Пообщался с коллективом и пациентами. Проходя по коридору, знакомясь с медицинской базой, Глава государства увидел маму с ребенком. Завязалась обычная беседа. Но на вопрос Президента о том, где папа мальчика, сам малыш не растерялся, а рассказал Александру Лукашенко, что у его отца проблемы со здоровьем. Он не может ходить.

Илона Красутская расскажет подробнее о пациенте, которого теперь узнает вся страна.

На открытии 9-й минской поликлиники Президент пообщался с Матвеем

Это видео моментально разлетелось в интернете. Даже небольшой фрагмент вызывает восхищение. На месте этого мальчишки любой бы взрослый, увидев Президента, растерялся. Но это не похоже на детскую непосредственность. Мальчику действительно пришлось рано повзрослеть.

Отец Матвея уже 5 лет находится в инвалидной коляске

Матвею 6 лет. Он ходит в детский сад и, как видно, очень активный мальчик.

Таким же активным до болезни был и его отец. Андрею Хотенко всего 28 лет. Последние 5 он в инвалидной коляске.

До болезни Андрей работал в строительной сфере. Молодой парень гонял на мотоцикле. Вообще про таких говорят: работящий. В родной деревне Борок помогал родным по хозяйству. Участвовал в реставрации местной церкви. Потом внезапно микроинсульт. Скорая, искусственная кома и реанимация.

Из комы вышел, меня перевели в реанимацию, врачи поддерживали. Через 2,5 месяца я домой вернулся. Тогда я не разговаривал, ни чувствительности, ни подвижности. Андрей Хотенко, пациент Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации в Аксаковщине

По поручению Президента Андрею оказывается вся необходимая медпомощь

После той случайной встречи в поликлинике по поручению Александра Лукашенко в тот же день медики связались с родными. Как оказалось, из-за коронавируса последние пару лет Андрей вообще не ложился в больницу. Старались справляться своими силами. Сейчас после обследования парня направили на реабилитационный курс в Аксаковщину. Он сам называет свое пребывание здесь волей Божьей.

Я здесь благодаря сыну и Президенту. Спасибо, что не прошел мимо. Помогли. Андрей Хотенко, пациент Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации в Аксаковщине

Курс реабилитации в Аксаковщине

Как человеку, который привык к физической работе, здешние нагрузки Андрею только в радость. Говоря откровенно, переключаешься, буквально нет времени для лишних мыслей. Весь день расписан. Перерыв на обед и снова процедуры.

Врачи для Андрея и друзья, и психологи, всегда готовы оказать любую помощь, поддержать. Это не просто громкие слова. Видно, что эти люди за свое дело и своих пациентов болеют душой.

Пациент поступил оптимистичного в оптимистичном настроении, был осмотрен бригадой специалистов. Здесь самое главное - принятие своего состояния. Алена Рудская, и.о. заведующего спинальным отделением Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации в Аксаковщине

Реабилитационной клинике в Аксаковщине 50!

В августе клиника в Аксаковщине отпразднует свое 50-летие. Здесь проходят лечение люди, которые перенесли инфаркт, инсульт, ортопедо-травматологическую операцию либо спинальную травму. Штат высококлассных профи подбирает физическую, психологическую реабилитацию и медикаментозную терапию. А благодарные пациенты со всего мира возвращаются сюда снова. И даже просто для того, чтобы сказать спасибо.

Наталья Филимончик, заместитель главврача по медицинской части Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации в Аксаковщине: Мы работаем мультидисциплинарной командой специалистов. Большой штат у нас сотрудников физиотерапии работает на то, чтобы пациентам вернуть свое состояние здоровья.





Курс реабилитации в Аксаковщине

Это непросто, но близкие Андрея запрещают себе показывать слабость. Несмотря на то что им пришлось пройти, а сколько еще впереди - это действительно сильные духом люди. Здесь, в Аксаковщине, Андрей месяц будет на реабилитации, рядом каждую минуту с ним вместе его мама.

Для него это вообще счастье, что он сюда попал благодаря сынишке своему и благодаря Президенту Республики Беларусь, за что ему большое спасибо. Здесь ему очень нравится, все он замечательно проходит. Больше всего ему нравится, когда он становится в шагоход, нравится, что он двигает ногами. Мы стараемся его поддерживать, никогда его не оставляем.В родной деревне все поддерживают Андрея Тамара Ермолинская, мать А. Хотенко

Без поддержки семьи было бы непросто. В этом плане Андрей настоящий счастливчик. Мама, брат, бабушка, и конечно, маленький сынишка, благодаря которому все началось - все за него горой.

Зинаида Ермолинская, бабушка А. Хотенко: Низкий поклон и докторам, и Президенту. Лично я, если бы доползла до Президента, низко бы ему поклонилась, поцеловала б ему руки и ноги. Может, мой внучек поправится хоть в какой-то степени. Такой Андрей позитивный, никогда не унывает. Есть такие моменты, что прямо можно сорваться, но он не такой, он еще других поддерживает. Внучек золотой. Тамара Ермолинская, мать А. Хотенко

В родной деревне Андрея в Слуцком районе все знают о непростой истории их семьи. Слова поддержки в этой непростой ситуации тоже имеют огромное значение.

Курс реабилитации в Аксаковщине