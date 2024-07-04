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Трогательной акцией "Споем гимн вместе" завершились торжества Дня Независимости в Минске
Независимость Беларуси - в голосах людей, неравнодушных к судьбе своей страны. Праздничный концерт собрал у стелы "Минск - город-герой" тысячи людей. И по традиции кульминация Дня Независимости - трогательная акция "Споем гимн вместе".
Эмоции главной даты в календаре государства уКарины Гуревич.
Неизменное место встречи - стела "Минск - город-герой". Тысячи людей здесь ради атмосферы главного праздника белорусской государственности и, конечно, гала-концерта под звездным небом Беларуси.
"Одна на всех Великая Победа" - праздничный концерт впервые прошел под эгидой Союзного государства. В режиме нон-стоп звучали как всеми любимые песни, так и новые в исполнении молодых певцов и творческих коллективов. В аккордах и строках воспевали мирное небо, героев и их подвиг.
На экранах - портреты героев Великой Отечественной войны, на сцене - безграничная любовь и преданность своей стране, причем исходит она не только из лирических композиций и танцевальных номеров артистов.
Финальный аккорд - акция "Споем гимн вместе". В унисон "Мы беларусы, мірныя людзі" исполнили тысячи людей - неподдельная атмосфера народного единства.
Красочное завершение праздника - яркий салют. Он украсил мирное небо Беларуси во всех уголках страны. Как напоминание - быть благодарными героям, которые отстояли мир и свободу, помнить и чтить великую историю. День Независимости - праздник гордости и стойкости белорусов объединил всю страну!
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