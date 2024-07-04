Трогательной акцией "Споем гимн вместе" завершились торжества Дня Независимости в Минске

Независимость Беларуси - в голосах людей, неравнодушных к судьбе своей страны. Праздничный концерт собрал у стелы "Минск - город-герой" тысячи людей. И по традиции кульминация Дня Независимости - трогательная акция "Споем гимн вместе".

Эмоции главной даты в календаре государства уКарины Гуревич.

Неизменное место встречи - стела "Минск - город-герой". Тысячи людей здесь ради атмосферы главного праздника белорусской государственности и, конечно, гала-концерта под звездным небом Беларуси.

"Одна на всех Великая Победа" - праздничный концерт впервые прошел под эгидой Союзного государства. В режиме нон-стоп звучали как всеми любимые песни, так и новые в исполнении молодых певцов и творческих коллективов. В аккордах и строках воспевали мирное небо, героев и их подвиг.

На экранах - портреты героев Великой Отечественной войны, на сцене - безграничная любовь и преданность своей стране, причем исходит она не только из лирических композиций и танцевальных номеров артистов.

Финальный аккорд - акция "Споем гимн вместе". В унисон "Мы беларусы, мірныя людзі" исполнили тысячи людей - неподдельная атмосфера народного единства.