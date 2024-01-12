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Трогательные хиты до дрожи споют на талант-шоу "Фактор.by"
До суперфинала - 2 шага. Поклонники "Фактор.by" в ожидании кульминации талант-шоу. Победителя 3-го сезона определим 26 января. А пока считанные минуты остаются до прямого эфира шоу. Сегодня снова кто-то уже из пяти финалистов окажется вне проекта. Какими песнями будут бороться за жизнь? И под чей звездный аккомпанемент будем выбирать лучших во время голосования.
Все подробности уже знает Лидия Заблоцкая. Наш культурный обозреватель в эпицентре самого талантливого и смотрибельного шоу страны.
В этом сезоне сцена "Фактор.by" еще не впитывала столько слез. Сегодня она как место для исповеди. 5 финалистов споют о самом дорогом, что есть в жизни - о родителях. Вечер-посвящение. В кулуарах этот прямой эфир называют самым трогательным. Дело и в репертуаре. Откровения, что пели Ваенга, Павлиашвили, Градский, всегда до дрожи. Потому запасаемся платками. Ждет поклонников и "второй раунд". Наши артисты разнообразят репертуар песнями на мове матчынай. В новых аранжировках - неофициальные гимны Беларуси, песни, что разрывали хит-парады на радио, и даже знакомая до слез "Калыханка". Некоторые из песен ждет поистине реинкарнация. Кто справится лучше? Решение как всегда за зрителем. Пока будем голосовать, споют отечественные дуэты. Это ваши звезды, которых уже когда-то выбрали именно вы. Настя Кравченко и Никита Белько, Руслан Алехно и победитель "Фактор.by 60+" Галина Качалова, победитель прошлого сезона "Фактор.by" Иван Дятлов и заслуженная артистка Республики Беларусь Виктория Алешко. Мне же остается напомнить, что у каждого из наставников-мужчин по одному шансу на победу. И только дива Ольга Бузова вступает в бой двумя тембрами. Для кого-то "Фактор.by" закончится именно сегодня.
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