Троих молодых людей задержали в Витебске за распространение нацистской символики

Установлено - молодые люди нашли в интернете объявление о продаже футболок с изображением Гитлера стоимостью 5 рублей. 18- и 19-летние жители областного центра купили две одинаковые вещи, надели их во дворе одного из домов, продемонстрировали нацистское приветствие, которое на свой мобильный телефон запечатлел 21-летний знакомый. В последующем он разместил фотографию на своей личной странице в одной из социальных сетей. В ходе проведения проверки также установлено, что футболки в интернете продавал 16-летний подросток, местный житель. С его слов, он купил тюк с ветошью в одном из магазинов одежды бывшей в употреблении. Открыв мешок, несовершеннолетний обнаружил футболки, которые решил продать через своих знакомых в закрытой группе мессенджера.

Сергей Шушкевич, начальник отдела Железнодорожного РОВД г. Витебска

