3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Троих молодых людей задержали в Витебске за распространение нацистской символики
За распространение нацистской символики в Витебске задержаны трое парней. Сигнал на линию службы 102 поступил от неравнодушных граждан. Абонент сообщил, что во дворе многоэтажного дома по улице Титова молодежь демонстрирует нацистское приветствие: двое одеты в футболки с изображением Гитлера. Милиция отреагировала на сигнал. В итоге парни (18-ти, 19-ти и 21-го года) задержаны, футболки изъяты.
Установлено - молодые люди нашли в интернете объявление о продаже футболок с изображением Гитлера стоимостью 5 рублей. 18- и 19-летние жители областного центра купили две одинаковые вещи, надели их во дворе одного из домов, продемонстрировали нацистское приветствие, которое на свой мобильный телефон запечатлел 21-летний знакомый. В последующем он разместил фотографию на своей личной странице в одной из социальных сетей. В ходе проведения проверки также установлено, что футболки в интернете продавал 16-летний подросток, местный житель. С его слов, он купил тюк с ветошью в одном из магазинов одежды бывшей в употреблении. Открыв мешок, несовершеннолетний обнаружил футболки, которые решил продать через своих знакомых в закрытой группе мессенджера.
К чему весь этот перформанс, молодежь так и не смогла объяснить. А вот уже в милиции парням рассказали, что такое нацистская символика и к чему может привести ее демонстрация. Совершеннолетних привлекут к административной ответственности, с подростком-продавцом поработает инспектор по делам несовершеннолетних.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов