Троллейбус столкнулся с легковушкой в Минске - есть пострадавшие

Дорожно-транспортное происшествие на пересечении столичных улиц Севастопольской и Кнорина. В результате серьезной аварии семь человек получили травмы, в их числе ребенок. Пострадавших увезла скорая. По предварительной информации, водитель Opel не выполнил требования дорожного знака "Движение без остановки запрещено", не уступил дорогу и врезался в троллейбус. После столкновения он протаранил светофор, остановку и забор. Пострадали несколько пассажиров. А в салоне легковушки от удара оказались зажаты шофер и еще два человека, их деблокировали спасатели. Обстоятельства аварии выясняются.