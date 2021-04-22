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Троллейбус столкнулся с легковушкой в Минске - есть пострадавшие
Дорожно-транспортное происшествие на пересечении столичных улиц Севастопольской и Кнорина. В результате серьезной аварии семь человек получили травмы, в их числе ребенок. Пострадавших увезла скорая. По предварительной информации, водитель Opel не выполнил требования дорожного знака "Движение без остановки запрещено", не уступил дорогу и врезался в троллейбус. После столкновения он протаранил светофор, остановку и забор. Пострадали несколько пассажиров. А в салоне легковушки от удара оказались зажаты шофер и еще два человека, их деблокировали спасатели. Обстоятельства аварии выясняются.
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