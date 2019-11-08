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"Тропа мужества" собрала несколько сотен туристов
Проверить себя на прочность и преодолеть поля, леса и болота. "Тропа мужества" в Воложинском районе сегодня собрала несколько сотен туристов, среди них и зарубежные гости. Такой пеший марафон по пересеченной местности проводится уже в 5 раз. На выбор две дистанции - в 30 и 50 километров. На старт в одной из агроусадеб района выходили целыми командами.
В увесистых рюкзаках участников (а это обязательное условие) не только запасные кроссовки или питание на день, но еще мобильные телефоны и фотоаппараты. Селфи на фоне исторических достопримечательностей Минщины - как отметка о прохождении всех контрольных точек маршрута. Например, одной из них стала действующая церковь, построенная в 19-м веке. К слову, на финише награждали не только самых быстрых туристов, но еще и авторов самого креативного фото.
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