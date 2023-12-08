"Тропические" выходные в оранжерее Ботанического сада в Минске. Величественные пальмы, экзотические цветы и редкие суккуленты. Пальмарий населяют почти 40 видов этого удивительного дерева - финиковая, сахарная, калифорнийская. Здесь нашли себе дом и стрелиция Николая, и красное африканское дерево.

Сейчас пальмы не только часть интерьера. Дерево используют в медицине, на предприятиях и даже на кухне. В рамках живой экспозиции в пальмарии появятся и другие растения тропиков и субтропиков. Специалисты расскажут, откуда они, какими полезными свойствами обладают и почему не каждый цветок можно выращивать дома.