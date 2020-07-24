Тропический принт - в топе трендов этим летом

Город - это не курорт. И всем нам он диктует определенный дресс-код. Даже в сильную жару не стоит себе позволять слишком откровенные наряды и пляжные шлепанцы. А в этом случае - открытые ноги, это чересчур. И к тому же в одном луке два тропических принта, у которых нет точек соприкосновения. В общем, образ не сложился стилистически, хотя юбку можно спасти.





Что в тренде?

Летом 2020 тропический принт - в топе трендов. Во-первых, к этому сезону дом Версаче воскресил знаменитое платье-джунгли Дженнифер Лопес. Суперзвезда продефилировала в нем второй раз, почти 20 лет спустя после той самой красной дорожки "Грэмми". И само собой сочный экзотический растительный рисунок украсил свежую коллекцию.

Во-вторых, тропический принт вдохновил "Дольче и Габбана" на феноменально эффектную одежду. В главных ролях - ананасы, жирафы, красные каллы. Получилась горячая и вкусная коллекция.

В-третьих, дом "Валентино" выдал целый блок нарядов с тропическим принтом в новом прочтении. Стилизованные экзотические цветы и райские птицы изображены на светлом фоне.

За хедлайнерами модную тенденцию подхватили и другие дизайнеры одежды. Так что не проходите мимо тропического принта этим летом.

Трендовый образ №1

А это уже и стильно, и прилично. И здесь юбка с тропическим принтом во всей красе. Как мы этого добились? Во-первых, мы заменили открытый пляжный топ на бретельках на очень актуальную в этом сезоне рубашку мужского стиля. Во-вторых, мы добились цветовой гармонии. Тон рубашки совпадает с одним из оттенков, который есть в рисунке юбки. Цвет аксессуаров - черный, потому что он максимально городской. К тому же он тоже присутствует в тропическом принте юбки. Шлепки могут быть, но их стоит заменить на более массивные и закрытые. Мы получили комфортный образ для города и сохранили тропическое настроение.

Трендовый образ №2

Этот образ как раз таки доказательство того, что расслабленный тропический принт легко может адаптироваться к активному образу жизни. Играем на контрастах - романтика цветов и спорт в чистом виде. Но есть маленький секрет: спортивные вещи мы добавляем в монохроме, чтобы избежать цветового винегрета. В итоге юбку с тропическим принтом окружают черные худи, белые кроссовки и белые высокие спортивные носки. А также черный мягкий рюкзак. И не забыли про стильный аксессуар? Это очки на цепочке!И вот он готов - прогрессивный молодежный и очень комфортный для летних вечеров образ.

Модные выводы

Тропический принт уместен в городе, но только не с пляжной одеждой. Обычные шлепанцы и майка на бретельках подвели трендовую юбку.

Она смотрится стильно с рубашкой мужского кроя и черными аксессуарами.