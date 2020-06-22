Тростенец по количеству жертв стоит на четвертом месте после Освенцима, Майданека и Треблинки

Этот мемориал стал не только белорусским, но и общеевропейским местом скорби и поклонения. Монументальный "Тростенец" по количеству жертв стоит на четвёртом месте после таких печально известных нацистских лагерей в Европе, как Освенцим, Майданек и Треблинка. Только по официальным данным всего здесь было уничтожено более 200 тысяч человек. Мемориал был открыт пять лет назад. Проект на всех этапах курировал Глава государства. "Тростенец" просто не мог не появиться на земле многострадального, но не сломавшегося народа. Урок истории, который мы давно усвоили, все же стоит повторять. О месте, где память приобрела вполне конкретные формы, репортаж

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Эти кадры сняты в день освобождения Минска. Догорает лагерь смерти Тростенец. Так нацисты заметали следы своих преступлений. Страшно произносить цифры вслух - более 200 тысяч жизней.

Ничем не примечательная в мирное время деревня Малый Тростенец стала стратегической точкой фашистской картографии. Идеальное место преступления.

Весной 1942 года деревня официально называлась трудовым лагерем

По факту же поселение отличалось от образцовых Дахау и Заксенхаузена лишь тем, что никакой учетности узников не вели. Им не присваивали номера, чтобы не вызывать подозрений. Эшелоны с депортированными евреями из Австрии, Германии и Чехии прибывали каждый день.

Площадь мемориального комплекса - 112 га

Их судьбы были решены в урочище Благовщина. Остальным же продлевали жизнь ненадолго. Погибали от изнурительного труда. Выжившие подвергались "специальному обращению", т. е. были физически уничтожены в яме-печи в урочище Шашковка. Мемориал объединил все три пункта кровавой схемы. 112 га - историческая площадь памяти.

Центром оси памяти стала композиция скульптора Константина Костюченко "Врата памяти"

На разработку эскиза ушло 7 лет. 10-метровый бронзовый монумент - фигуративная пластика с библейским сюжетом. Земные круги ада Костюченко превратил во врата рая.

Константин Костюченко, скульптор, лауреат Спецпремии Президента Беларуси:

"Глядя на образы людей, мы примеряем ситуацию каждого этого человека на себя. Первоначальные эскизы у меня были связаны с Царскими вратами. Далее по ходу действия самой работы были выполнены уже корректировки, т. к. в этом месте были убиты и захоронены не только православные христиане, но также люди других конфессий. Поэтому работа приняла более универсальный вид".



5 лет назад мемориальный комплекс открыл Глава государства

Сохранить память и историческую достоверность - такую задачу поставил Глава государства. Митинг-реквием 5 лет назад собрал представителей всех конфессий. Здесь каждый камень - артефакт.