Взорвать, покалечить, убить, посеять панику, страх и ненависть. Это и есть оружие протеста против своих же людей. Телеканал ОНТ показал специальное расследование по делу Николая Автуховича. "Тротил протеста" основан на материалах Комитета госбезопасности Беларуси. В декабре милиция совместно с КГБ задержала подозреваемых в поджоге дома в Волковыске и подрыве автомобиля милиционера в Гродно.







По информации силовиков, группу преступников возглавлял Автухович. Задержанные соблюдали меры конспирации, скрывались в разных городах. Информацию о том, кого и где подрывать или поджигать, Автухович брал из Telegram-канала, где размещались данные силовиков. У него был обнаружен внушительный арсенал – автоматы, пистолет, тротиловые шашки, гранаты. Согласно материалам, предоставленным телевидению, подозреваемый в терроризме оппозиционер просил оружие у экс-командира украинского добровольческого батальона "Донбасс" Семена Семенченко. Он общался с белорусом с иракского телефонного номера. Запрос был на автоматические пистолеты с глушителем и "тихие" автоматы, чтобы не поднимать шум в городе. Чтобы забрать оружие, рассказали в эфире, Автухович незаконно пересекал границу в Украину.







Отметим, уголовные дела за терроризм в нашей стране стали возбуждать в конце октября минувшего года - впервые за последние десять лет, после того, как протестные уличные акции в Беларуси начали принимать крайне радикальную направленность - были зафиксированы случаи поджогов, нападений на правоохранителей, здания милиции и прокуратуры.



