"Тротил протеста" - как банда Автуховича хотела взорвать страну

Планирование терактов, оружие из Украины, а также тайники и пособники. Комитет госбезопасности Беларуси продолжает расследование деятельности преступной группировки Автуховича. Следствие выяснило - он нелегально перешел границу, что позволило ему завезти в Беларусь целый арсенал оружия и взрывчатки из Украины. В этом ему помогли ветераны АТО. Кроме этого, белорусским пограничникам удалось задержать группу анархистов, также прорывающихся в Беларусь и имеющих тесные связи с украинскими радикалами. Часть пособников Автуховича утверждают, что ничего не знали о его деструктивных планах, и уже дают показания.



Кроме поджогов и взрывов, Автухович делал тайники для схронов с оружием – их обнаружено несколько. Участвовал он и в информационной атаке на белорусское общество. Его пособница вела эту работу через соцсети.



