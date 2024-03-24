Трубило: Система ЖКХ работает 24/7, чтобы обеспечить комфорт и уют проживания белорусов

За эти годы сделано очень многое. На сегодняшний день в стране построено около 1200 станций обезжелезивания. За 2 года мы планируем поставить еще 400. Тем самым мы решим вопрос качественной питьевой воды для населения нашей страны. Подходит время для реконструкции очистных сооружений. И все мы знаем, что система жилищно-коммунального хозяйства работает 24/7, чтобы обеспечить комфорт и уют проживания наших граждан.

Геннадий Трубило, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси