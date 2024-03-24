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Трубило: Система ЖКХ работает 24/7, чтобы обеспечить комфорт и уют проживания белорусов
Чистые улицы, уютные дворы, парки и скверы. И все это результат их труда. Профессиональный праздник у работников бытового обслуживания населения и ЖКХ. Поздравление направил Президент Беларуси.
"В этот день мы чествуем людей разных профессий, которые ежедневным напряженным трудом делают нашу жизнь более комфортной, удобной и уютной, создавая настроение миллионам белорусов. Убежден, эффективно решая важнейшие задачи, стоящие перед отраслью, работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства и впредь будут вносить весомый вклад в развитие Беларуси и благополучие нашего народа", - говорится в поздравлении.
Современную жизнь трудно представить без качественного сервиса. Потому отрасль постоянно развивается. Благодаря их профессионализму белорусские города чистые, красивые и ухоженные. За прошлый год основные задачи выполнены.
За эти годы сделано очень многое. На сегодняшний день в стране построено около 1200 станций обезжелезивания. За 2 года мы планируем поставить еще 400. Тем самым мы решим вопрос качественной питьевой воды для населения нашей страны. Подходит время для реконструкции очистных сооружений. И все мы знаем, что система жилищно-коммунального хозяйства работает 24/7, чтобы обеспечить комфорт и уют проживания наших граждан.
В Год качества ставка на оперативные ответы по обращениям граждан. Ежегодно в службу 115 поступают более 4 миллионов с просьбами о помощи. Наиболее проблемные - вопросы ремонта, эксплуатации и содержания жилфонда.