Труд на земле за достойную зарплату и жилье. Почему сновских аграриев не пугают новые задачи

Погода долго не баловала нас в этом году. Но вот пришло тепло, которого особенно ждали аграрии. Техника уже давно в полях. Сеют ранние яровые и готовят почву к новому сезону.

В крупнейшем агропромышленном холдинге Беларуси "Снов" в Несвижском районе под пашню почти 10 гектаров. Опытных аграриев не пугают ни объемы, ни новые задачи на урожайность. Результат там заметен для людей - и речь не только про расчетники в сезон.

Агрокомбинат один из немногих в стране, кто смог не просто создать достойные рабочие места, но и сделать регион удобным для жизни. Отдельным объектам социальной инфраструктуры может позавидовать даже райцентр. А вопросы жилищные закрывают не только молодым специалистам: семьям, что выбирают место для жизни "Снов" - квартира или дом. Взамен - только труд, что на земле всегда не легок. Подробности у Юлии Алферовой.

Место для жизни

Почему люди не спешат менять сельские пейзажи на городские? Как зарабатывают и растят детей на малой родине? И как выбирали место для жизни? Мы нашли ответы в агрогородке Снов - где широкие просторы граничат с развитой инфраструктурой, а труд человека на благо всего региона.

Раньше сеялки были старенькие вручную надо было поднимать, сейчас все автоматически - быстро удобно и никаких трудностей нету. Неделю назад я выехал, 6 га запахал, это уже было ближе к вечеру, а потом задождилось, и мы стояли. Сейчас после дождей и снегов первый раз выехали, но и то, сами видите что творится, - болото Владимир Костовский, механизатор СПК "Агрокомбинат Снов"

Также Владимир добавил, что в хозяйстве он работает с 1996 года. У него есть две сеялки - зерновая и кукурузная, в его задачу входит запахать, засеять поле.

Я люблю свою профессию, выхожу в поле сеялкой, начинаю сеять. Дальше выходной, мне скучно, сажусь на свою личную машину и еду смотреть - некрасиво, если останется полоска какая-то - переживаю за это. Вроде бы всегда было все замечательно Владимир Костовский, механизатор СПК "Агрокомбинат Снов"

Владимир показал, где находится частный сектор с домиками, которые построило хозяйство. "На какой основе выдавались эти дома? Надо отработать определенное время", - уточнил Костовский и добавил, что зарплаты здесь неплохие, кто работает - тот заработает.





С Пинщины сюда перераспределялась. В плане медикаментов, оборудования проблем нет, если что-то нужно, звонок в аптеку - все предоставляют. Это хорошо, потому что, знаю по своему опыту небольшому, в других хозяйствах этого нет. Анастасия Крисюк, врач ветеринарной медицины СПК "Агрокомбинат Снов"

Мне неинтересно в городе: тут все есть, ну практически все. Тут есть и фитнес-центр, есть ресторан, клуб, амбулатория большая есть. Что еще надо человеку? У меня младший сын занимается футболом. Ездили в Минск на соревнования. Сын старший в Минске учится, приезжает, берет младшего и идут в бассейн. Занимаются. Владимир Костовский, механизатор СПК "Агрокомбинат Снов"

К слову, в Снове есть и свой детский игровой центр.