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Трудолюбивым белорусам композитор И. Корнелюк желает мира и надеется на скорую встречу

Поздравления родной стране адресует и уроженец Бреста Игорь Корнелюк. Трудолюбивым и толерантным белорусам известный музыкант и композитор желает мира и надеется в скором времени встретиться, чтобы вместе исполнить всеми любимые хиты.


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